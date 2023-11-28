تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 2024.. اختبارات علمية وتربوية للمتقدمين

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة التربية والتعليم للعام الثالث في شهر يناير 2024 لسد احتياجات الوزارة من المعلمين، وذلك بتعيين 30 ألف معلم مساعد، بالإضافة إلي إعلان مسابقة أخري في شهر يونيو لتكون استكمالا للدفعتين الأولى والثانية ليكون عدد المعلمين مع نهاية 2024 أتم 90 ألف معلم .

تفاصيل مسابقة التربية والتعليم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مسابقة التربية والتعليم لتعيين معلم مساعد ومعلم مادة:-

- مسابقة التربية والتعليم في شهر يناير.. لتعيين 11 ألفا و114 معلم مساعد فصل و18 ألفا و886 معلم مساعد مادة.

- مسابقة التربية والتعليم في شهر يونيو لاستكمال مسابقة المعلمين الدفعتين الأولى والثانية لتعيين 23 ألفا و232 معلم مساعد ومعلم مساعد مادة.

- التقدم لمسابقة التربية والتعليم علي بوابة الوظائف الحكومية.

- إجراء اختبارات الكترونية للمتقدمين لوظائف المعلمين لابد من اجتيازها والتي تتضمن « اختبارت تربوية وعلمية».

- يخضع المعلم المتقدم لاختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتشمل اختبارات الحاسب الآلى والمعلومات العامة.

- اختبار عن كفايات تربوية، وتشمل المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال.

- اختبارات الكفايات السلوكية، وتم تحديد قرابة 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم بدءا من السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي .

- من شروط مسابقة المعلمين اجتياز التدريب المقرر.

- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- اختيار الفائزين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظات.

- لا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.

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