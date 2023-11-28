محافظ كفر الشيخ: تنفيذ مشروعات قومية كبرى خلال الفترة المقبلة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار المحافظة فى إقامة العديد من المشروعات القومية داخل المحافظة خلال الفترة القادمة.

إقامة العديد من المناطق اللوجستية

وأوضح المحافظ، أنه سيتم إقامة العديد من المناطق اللوجستية، وبناء مستشفى عام جديد على مساحة 10 أفدنة لخدمة أهالي المحافظة، وبناء مدارس دولية على مساحة 7 أفدنة، لافتاً إلى أنّ محافظة كفر الشيخ تشهد زخماً كبيراً خلال هذه الفترة حيث أصبحت محط أنظار الجميع.

المحافظ: يتوجب علينا جميعاً القيام بواجبنا الوطني

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستوري خلال مرحلة هامة ودقيقة تمر بها الدولة المصرية وتحديات ضخمة في ظل أزمة اقتصادية عالمية عانت منها مختلف دول العالم، قائلاً: «يتوجب علينا جميعاً القيام بواجبنا الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأنّ نضع المشاركة نصب أعيننا باعتبارها مسئولية تجاه وطننا لا ينبغي أنّ نتخلى عنها، مستهدفين رفعة وتقدم بلدنا والدفع بها إلى الأمام».