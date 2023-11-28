القومي للإعاقة يشارك أطفال «صناع التحدي» الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

تفعيلا لدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ضوء اختصاصاته الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم التوعية اللازمة لهم، شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس مع وفد من الأساتذة وطلاب جامعة 6 أكتوبر في زيارة مؤسسة دنيتنا لصناع التحدي بالشيخ زايد محافظة الجيزة، بهدف دعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطة الجامعة لخدمة المجتمع المحلي من ناحية، وتفعيل بروتوكول التعاون القائم بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجامعة 6 أكتوبر من ناحية أخرى، وتزامنا مع احتفالات مصر والعالم والمجلس باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

الدمج المجتمعي لذوي الهمم

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في التوعية والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم وتأهيلهم للدمج المجتمعي، وكذلك الدور المؤثر للجامعات في توعية المجتمع بأسس وآليات التعامل معهم، وتفعيل آليات التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والجامعات.

وأشارت المشرف العام على المجلس، على أهمية توعية طلاب الجامعات بالمشاركة الإيجابية في الانشطة المجتمعية ومنها المشاركة مع الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم وتشجيعهم، والتي تجسدت في مشاركة أطفال مؤسسة «دنيتنا لصناع التحدي» اليوم الدراسي والترفيهي والتعرف على الأنشطة الموجودة وبرامج التأهيل المقدمة وكيفية دعم الأطفال ذوي الإعاقة.

اليوم العالمي لذوي الإعاقة

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، أنه في إطار أنشطة المجلس الخاصة بالاحتفالات باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المجلس بصدد تنظيم عدد من الزيارات للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة ومتابعة برامج التأهيل داخلها وآليات دعمها المختلفة للأسر.