«طلائع سوهاج» تنفذ المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار «بناء جيل»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في سوهاج عن إطلاق «الإدارة العامة للطلائع» من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء للعام الثاني، وذلك في إطار المؤتمر الوطني للنشئ تحت شعار «بناء جيل».

لقاءات حوارية بمراكز الشباب

يتضمن المؤتمر عدة لقاءات حوارية بمراكز الشباب، ويتم تنفيذه بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة بسوهاج، وبإشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، وهاني السيد، مدير إدارة الطلائع بالمديرية.

فعاليات المؤتمر الوطني للنشئ

تم تنفيذ اللقاء القمي والختامي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للنشئ بحضور طلائع من مختلف مراكز الشباب وأعضاء الإدارة العامة للطلائع، وقد تم تزويد النشء الحاضر بالمهارات اللازمة لتطوير الشخصية، مما يؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.

تعزز الوعي والانتماء المواطن لديهم

يهدف المؤتمر إلى دعم النشئ وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة والمبادرات التي تعزز مهاراتهم وتعزز الوعي والانتماء المواطن لديهم، وتبعدهم عن الظواهر السلبية التي تؤثر على النشء في المجتمع، وتعزز وعيهم وفهمهم للمشروعات القومية المحيطة بهم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أهمية توعية النشء من طلائع المحافظة بجميع جوانب المؤتمر والعمل على مشاركة أكبر عدد ممكن من طلائع المحافظة لتحقيق أقصى استفادة لهم.

توفير جميع إمكانيات مراكز الشباب

وأوضح يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، أنه تم توفير جميع إمكانيات مراكز الشباب لخدمة وتطوير النشء من طلائع المحافظة على مستوى المحافظة من خلال المؤتمرات وجميع الأنشطة والبرامج.

وسيتم تداول الأخبار والمستجدات حول المؤتمر من خلال وزارة الشباب والرياضة ووحدة المنسقين الإعلاميين والمركما يتم توثيق الأخبار والمستجدات حول المؤتمر من خلال وزارة الشباب والرياضة.