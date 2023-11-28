«حماة الوطن» بالمنيا ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في مغاغة

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في مركز مغاغة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء الحزب وكبار الشخصيات العامة، وآلاف المواطنين من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وخلال المؤتمر، أكد اللواء هشام بشر أمين عام الحزب في محافظة المنيا، إن حماة الوطن يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بقوة، لما حققه من إنجازات كبيرة خلال فترة حكمه، والتي كان لها بالغ الأثر في تحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

كما أكد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو القائد الذي يستحق ثقة المصريين، لما يتمتع به من حكمة واقتدار على قيادة البلاد إلى بر الأمان.

وعبر المشاركون في المؤتمر عن شكرهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على ما قدمه من خدمات جليلة للوطن والمواطن، مؤكدين وقوفهم خلفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

عرض فيلم تسجيلي حول الإنجازات

وتضمن المؤتمر عرضا فيلميا حول الإنجازات التي تحققت في محافظة المنيا خلال فترة حكم الرئيس السيسي.

يذكر أن حزب حماة الوطن ينظم سلسلة من المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.