وزارة الرياضة تطلق مبادرة «شباب» للتوعية بتعزيز الإنسانية والسلام العالمي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات مبادرة «شباب» على مدار ثلاث أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية للتوعية بمبادئ الإنسانية والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع في العالم.

مبادرة «شباب» تدمج من أجل إحياء الإنسانية

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن مبادرة «شباب» تدمج من أجل إحياء الإنسانية بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار حرص منتدي شباب العالم علي تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه أن للسلام أن ينال استحقاقه وأن للحرب أن تضع أوزارها.

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمبادرة جديدة بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، والتي أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاقها، وذلك انطلاقا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

دعم ضحايا الحروب والنزاعات

ووجه الدكتور أشرف صبحي، التحية والتقدير الإدارة منتدى شباب العالم لإطلاق هذه المبادرة الهامة، ودعوة منتدي شباب العالم نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة، مشيدة بأهداف المبادرة السامية والتي تدعو لتوحيد كل الجهود الدولية وتوحيد شباب العالم لتعزيز مساعي السلام العالمي.

يذكر أن هذه المبادرة تستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعياً لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.