أمين الفتوى بدار الإفتاء: صلاة السفر رأفة ورحمة بالعباد من المشقة

أشار الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى حديث الرسول الكريم عن عائشة، زوج النبي ﷺ، أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر»، موضحا أن الصلاة عند فرضها على المسلمين كانت تصلى ركعتان ركعتان، حتى رحلة الرسول ﷺ إلى الإسراء والمعراج إذ فرضت الصلاة بالهيئة التي يصلي بها المسلمون الآن.

صلاة السفر

وأضاف «أمين» في حوار ببرنامج «فتاوي الناس» على قناة «الناس»، أن الصلاة أصبحت الصبح ركعتين والظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، لكن صلاة السفر ظلت ركعتين ركعتين، وهي من رحمة الله تعالى بالناس بالسفر ورحمة الشريعة، مشيرا إلى أن قول الرسول ﷺ عن أبي هريرة إن رسول الله ﷺ قال: «السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه، وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم مهمته من سفره، فليعجل إلى أهله».

الإنسان يتعرض في السفر لمشقة شديدة

وأوضح أمين الفتوى بدار الفتوى المصرية، أن السفر به هجر الأوطان وهجر الأهل، كما أن الإنسان يتعرض في السفر لمشقة شديدة، نفسية وجسمانية، لذا خفف الله عنه العبادات ليصلي كافة الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط.