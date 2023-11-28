«لا للعنف ضد المرأة» ندوة تثقيفية بصحة الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن عقد ندوة تثقيفية مجتمعية بديوان مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية للتعريف بالعنف وتأثيره على الصحة والأسرة والمجتمع، وكيفية تعاون جميع قطاعات الدولة في تقديم الدعم المجتمعي لمناهضة العنف خاصة ضد المرأة.

وأشار «مكين»، في بيان لها أنه جرى عمل الندوة في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن فعاليات 16 يوم العالمي لمناهضة العنف في الفترة من 25/11/2023 حتى 10/12/2023 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح أن الندوة جريت بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية والدكتور محمد رشوان وكيل وزارة الأزهر والقمص لوقا بشري كاتدرائية المنصورة والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن والدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب والدكتورة آمال عبد الحي مدير الإدارة العامه لرعاية الأمومة والطفولة بالوزارة والدكتورة سارة يونس مسؤول برنامج العنف ضد المرأة بالوزارة والدكتورة غادو القنيشي وكيل كلية الطب جامعة المنصورة والدكتورة سحر عبد العزيز الدكروري أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب وعضو المجلس القومي للمرأة وهبة البيلي مسؤول ملف المرأة، وهناء مسعد مدير حماية الطفل، والدكتورة أمينة أمين المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة وجميع قيادات المديرية.

وأوضح أن الندوة بدأت بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم مع القارئ الطبيب أحمد الدمرداش وألقى وكيل الوزارة والحضور كلمتهم في كيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على الأسرة والمجتمع ثم تناولت الندوة نظرة عامة عن العنف ودور القطاع الطبي والخدمات المقدمة للناجيات من العنف ونظم الإحالة.