أماكن بيع السكر بـ27 جنيها في المحافظات.. وفر فلوسك

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختلفة كميات كبيرة من السكر في كل المحافظات بسعر27 جنيها للكيلو، حيث جرى توزيعها على منافذ عدة تغطي كافة المناطق في كل محافظة للتسهيل على المواطنين من أجل شراء تلك السلعة الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى قرابة 55% من قيمتها في الأسواق الخارجية.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن بيع السكر بـ27 جنيها للكيلو الواحد في المحافظات، بحسب مع أعلنته كل محافظة حتى الوقت الراهن.

أماكن بيع السكر بـ27 جنيها في الإسكندرية

جرى تخصيص أماكن بيع السكر بـ27 جنيها في الإسكندرية، عبر سيارات خدمية تٌغطي المدينة الساحلية وتتواجد في تلك الأماكن:

- خورشيد بحي المنتزه أول.

- قرى المعمورة بحي المنتزه ثان.

- قرى أبيس 10 بجوار مديرية التربية والتعليم بحي شرق.

- قرى أبيس 7 و8 بحي وسط.

- بشاير الخير بحي غرب.

- قرى النهضة بالعامرية أول.

- قرى البنادر وبغداد بحي العامرية ثان.

- قرى مركز ومدينة برج العرب.

أماكن بيع السكر بـ27 جنيها في الإسماعيلية

وتوفرت أماكن بيع السكر بـ27 جنيها في الإسماعيلية وفقا للتالي:

- 3 منافذ خاصة بمدينة القصاصين هي منفذ أحمد حمدي عبد الرحمن بشارع المستشفى العسكري، والسيد أحمد دياب ببر أيمن كوبري القصاصين، وأحمد فتحي نجم بمدينة القصاصين الجديدة بجوار مرفق الإسعاف.

- منفذ عماد المعداوي في عزبة الصحة، ومحمد منصور الراجحي في مدينة القنطرة الجديدة.

- منفذ شنودة فاروق في شارع السويس أمام منفذ الجيش.

- منفذ أحمد سلامة زيدان بشارع الجيش في مركز القنطرة غرب.

أماكن بيع السكر بـ27 جنيها في سوهاج

- قرية الحريدية القبلية

- كوم بدر في مجلس قروي نزلة القاضي.

- نجوع الخلوة في الشيخ مسعود.

- نجع المخالفة في الشيخ رحومة بمجلس قروي الصفيحة.

- نجوع الصوامعة في مجلس قروي الصوامعة غرب.

أماكن بيع السكر بـ27 جنيها في القاهرة والجيزة

وتمثلت أماكن بيع السكر الكيلو ب27 جنيها في القاهرة والجيزة، عبر منافذ التموين في القاهرة والجيزة المتواجدة في تلك الأماكن:

- مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب.

- مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق.

- مجمع جواد حسنى 2 شارع جواد حسنى باب اللوق.

- مجمع سوق أحمد عرابي 9 شارع أحمد عرابي بالمهندسين بالجيزة.

- مجمع حسن صبري 13 شارع حسن صبري بالزمالك.

- مجمع قصر المشتهى 48 شارع المنيل بالقاهرة.

- مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي بالقاهرة.

- مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد بالقاهرة.

- مجمع الدقي 20 شارع المساحة الدقي بالجيزة.

- مجمع المناسترلى عمارات الخطيب أمام القرية الفرعونية بالجيزة.

- مجمع ميدان الجيزة بجانب سينما فانتازي.

- مجمع المتحف الزراعي شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

- مجمع البحوث شارع التحرير أمام كلية رياض الأطفال بالدقي.

- مجمع البالون خلف مسرح البالون.

- مجمع المحاربين 19 شارع الفالوجا العجوزة.

- مجمع الأورمان بشارع حديقة الأورمان بالجيزة.

- مجمع العجوزة 41 شارع الدكتور شاهين ناصية محجوب ثابت.

- مجمع سليمان جوهر 18 شارع سليمان جوهر الدقي.

- مجمع العمرانية شارع ترعة الزمر بجوار فيلا لطيف الهرم.

- مجمع جامعة الدول العربية بـ 19 شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

أماكن بيع السكر بـ27 جنيها في الدقهلية

- في نطاق مدينة بني عبيد والقرى ومنها «قرية الصلاحات، كفر الصلاحات، وميت فارس، وميت سويد، وقرية أبو المعاطي الباز، واليوسفية».

- مدينة ميت غمر وقرى المدينة وهي «سنفا، أوليلة، بشالوش، سنتماي، دماص، بهيدة، ميت محسن، أتميدة، كوم النور، ميت الفرماوي، سمبو مقام، ميت أبو خالد، الرحمانية، سرنجا، كفر سرنجا، أبو نبهان، الحاكمية، دنديط، هلا، ميت يعيش، تفهنا الأشراف».

- المعرض الدائم بمدينة السنبلاوين بجوار مجلس المدينة.

- المعرض الرئيسي في نبروه بجوار كوبري العمدة.

- معرضين في مدينة المنصورة: معرض أمام حي شرق المنصورة ومعرض في شارع عبد السلام عارف.