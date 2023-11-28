يسرا اللوزي ومحمود البزاوي وسليمان عيد يصلون عزاء طارق عبد العزيز

بدأ توافد عدد كبير من النجوم على مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، قبل قليل، لتقديم واجب العزاء في الفنان طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية عصر الأحد الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ووصل قبل قليل، كل من الفنان محمود البزاوي، ومحمد رياض، وسليمان عيد، ويسرا اللوزي، ورانيا فريد شوقي، إلى عزاء الفنان طارق عبد العزيز، كما وصل في وقتٍ سابق كلّ من أحمد السقا، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنا.

ورحل عن عالمنا الفنان طارق عبدالعزيز بعد أزمة صحية مفاجئة خلال تصويره مسلسل «وبقينا اتنين»، ليقع في لوكيشن التصوير مغشيًا عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.