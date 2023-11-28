مندوب مصر بالأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال الضامن الوحيد لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين

قال مندوب مصر في الأمم المتحدة، إن كل الإحصائيات المفزعة التي يتناولها التقرير لا تشمل الانتهاكات الجارية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأحداث في 7 من أكتوبر، إذ أن عدد ضحايا تلك الممارسات من المدنيين الفلسطينيين قد تضاعف مرات عدة حتى تاريخ اليوم بما في ذلك مقتل الآلاف من المدنيين على يد قوات الاحتلال.

وأضاف خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة، وتذيعها قناة القاهرة الإخبارية، أن مئات المدنيين قتلوا جراء حوادث تجري في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن الضامن الوحيد لكبح هذه الانتهاكات هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط 4 من يونيو 1967، تنفيذا لمقررات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعددة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان حق الشعب الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام وأمن وبصورة طبيعية في دولتين متجاورتين كسائر الشعوب وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.