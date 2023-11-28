«رياضة السويس» تعقد ندوة عن أهمية العمل التطوعي لخدمة البلد

عقدت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، ندوة بمركز شباب الجزيرة تحت عن عنوان، «أهمية العمل التطوعي لخدمك بلدك».

ندوة عن أهمية العمل التطوعي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس أنه ضمن تنفيذ مشروعات الخطة المحلية لعام 2023 - 2024 لمراكز الشباب، نفذ مركز شباب الجزيرة، التابع لإدارة شباب السويس، مشروع ندوة عن أهمية العمل التطوعي لخدمة بلدك.

وتناول موضوع الندوة مفهوم العمل التطوعي وأهميته في خدمة البل الذي يعيش فيها الفرد و تقليل الصعوبات التي يواجهها المجتمع وكذلك التقليل من مخاطر عدم مسؤولية الفرد وتشجيع مشاركته في شؤون المجتمع.

صور العمل التطوعي

وتابعت شيماء عبد الله محاضرة الندوة، بأن العمل التطوعي بمفهومه العام يعني تقديم خدمة ماتقدم للأفراد أو المجتمع بلا مقابل مشيرة أن له عدّة صور منها العمل الخيري أو المشاركة في المبادرات المجتمعية أو مساعدة الآخرين بخدمات بسيطة ولكن تترك الأثر العميق في نفوسهم والعديد من الصور الأخرى.