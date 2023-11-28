سيد رجب وعمرو عبد الجليل يقدمان العزاء في طارق عبد العزيز

وصل عدد كبير من الفنانين إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، قبل قليل؛ لتقديم العزاء في الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وكان في استقبال المعزيين، الرباعي محمد هنيدي، وخالد الصاوي، ومحمد رياض وأحمد خالد صالح.

ووصل كل من أحمد فهيم، وسيد رجب، ودنيا عبد العزيز، وصبري فواز، ورانيا محمود ياسين، ومحمد محمود عبد العزيز، وعمرو عبد الجليل، والمخرج سامح عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وكذلك فراس سعيد وطه دسوقي، ومجدي بدر إلى مسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء.

وكان الفنان طارق عبد العزيز، قد رحل عن عالمنا عصر يوم الأحد الماضي، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، داخل لوكيشن مسلسل وبقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير.