العاهل البحريني يتسلم أوراق اعتماد سفيرة لمصر لدى المنامة

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، أوراق اعتماد ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل كسفيرة لمصر لدى المنامة.

إشادة بالعلاقات المصرية البحرينية

وأشاد الملك حمد بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البحرين ومصر وما تشهده من نمو وتطور في كافة المجالات، متمنيا دوام التوفيق والنجاح للسفيرة ريهام في أداء مهامها الدبلوماسية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

تسلم أوراق اعتماد سفير البرازيل في البلاد

كما تسلم الملك حمد أوراق اعتماد كل من أدريانو سيلفا بوتشي سفير البرازيل، وثاقب رؤوف سفير باكستان لدى البحرين.