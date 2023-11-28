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العاهل البحريني يتسلم أوراق اعتماد سفيرة لمصر لدى المنامة

كتب:

أ ش أ
07:23 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
ملك البحرين

ملك البحرين

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، أوراق اعتماد ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل كسفيرة لمصر لدى المنامة.

إشادة بالعلاقات المصرية البحرينية

وأشاد الملك حمد بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البحرين ومصر وما تشهده من نمو وتطور في كافة المجالات، متمنيا دوام التوفيق والنجاح للسفيرة ريهام في أداء مهامها الدبلوماسية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

تسلم أوراق اعتماد سفير البرازيل في البلاد

كما تسلم الملك حمد أوراق اعتماد كل من أدريانو سيلفا بوتشي سفير البرازيل، وثاقب رؤوف سفير باكستان لدى البحرين.

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