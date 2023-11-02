البحرين: الرحلات بين المنامة وتل أبيب متوقفة منذ أسابيع

أكد مركز الاتصال الوطني البحريني، أن سفير مملكة البحرين في عاصمة الاحتلال الإسرائيلي، عاد إلى المملكة منذ فترة، وأن السفير الإسرائيلي لدى مملكة البحرين قد غادر المملكة أيضا منذ فترة، مشيرا إلى أن الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب قد توقف منذ عدة أسابيع.

ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة

ونقلت وسائل إعلام بحرينية، بيان المركز، الذي أكد فيه على نهج مملكة البحرين الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة، الذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المركز، أن أولوية الجهود في هذه المرحلة يجب أن تتركز على حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.