وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد عددا من المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتابع شرح المُعلمين، وأدار حواراً مع الطلاب حول ما درسوه من موضوعات، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وتابع اختبارات شهر نوفمبر 2023.

وكيل الوزارة يتفقد فصول مدرسة فوه الإعدادية بنات

وتفقد وكيل الوزارة، فصول مدرسة فوه الإعدادية بنات التابعة لإدارة فوه التعليمية، ودورات المياه، للاطمئنان على نظافتها، وتفقد حجرة المشاهدة، ومعامل التطوير التكنولوجي، ومعمل العلوم، ونادي العلوم، والمكتبة، وحجرة التربية الفنية، والحاسب الآلي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على انتظام الدراسة، موجهاً بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشدداً على الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة التلاميذ عند الدخول والخروج، وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة، والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة.

تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة

وأعطي وكيل الوزارة، تعليماته، بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة، والاستفادة من اليوم الرياضي والثقافي إلى جانب تفعيل حصص المشاهدة من خلال المنصات والقنوات التعليمية لإثراء العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات والاستعانة بالمُعلمين المتميزين للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.