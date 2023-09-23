وزارتا «الشباب والعمل»: تدريب 4 ملايين خريج في 12 ألف ملتقى توظيفي بالقاهرة و15 محافظة

تسعى مؤسسات الدولة لتنظيم ملتقيات التوظيف للشباب لتوفير فرص العمل لآلاف الشباب وتدريب ملايين الخريجين. وتنظم وزارة العمل عدة ملتقيات فى القاهرة والمحافظات، كذلك تنظم وزارة الشباب والرياضة ملتقيات أخرى، إذ عُقدت عشرات ملتقيات التوظيف بالتعاون مع العديد من الجهات ومؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ومن بينها منظمة العمل الدولية، والجامعات والمعاهد العليا وكثير من شركات القطاع الخاص والكفاية الإنتاجية وجمعيات المستثمرين ووزارة العمل.

وبحسب تقرير للوزارة، بلغ عدد ملتقيات التوظيف فى عام 2022 فقط 12 ألف ملتقى توظيفى بالقاهرة وأكثر من 15 محافظة، حيث وفرت هذه الملتقيات أكثر من 50 ألف فرصة عمل لائق.

«صبحي»: الملتقيات مستمرة في الفترة المقبلة بهدف صقل الشباب بمهارات السوق الوظيفية والتكنولوجية

بدوره، قال د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لـ«الوطن»، إن الملتقيات تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتأهيل الشباب لسوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب فى جميع محافظات مصر، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بمحافظات الدلتا وصعيد مصر لتقديم خدمات التوظيف للشباب، لافتاً إلى أن هذه الملتقيات تستهدف صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، وكذلك توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.

وأوضح «صبحى» أن «الشباب والرياضة» حريصة على إقامة هذه الملتقيات داخل الهيئات الشبابية والرياضية والجامعات والمعاهد لتوفير وظائف لائقة للشباب من جميع الفئات، والخريجين حديثى التخرُّج بالقطاع الخاص، ومن بين هذه الملتقيات التى أشرفت الوزارة على تنظيمها ورعايتها، ملتقى منصة «توظيف مصر» وهى عبارة عن منصة رقمية تتميز بالربط الرقمى بين فرص العمل المقدمة من الشركات والهيئات والشباب الباحث عن فرص عمل وتقدم عليها جميع الخدمات «أون لاين» لتوظيف الشباب، وطريقة التسجيل على المنصة عن طريق إنشاء حساب شخصى على المنصة وتحديد إذا كان المشترك شركة أو باحثاً عن وظيفة، ثم يتم اتباع الإجراءات والتعليمات وإدخال البيانات الشخصية والسيرة الذاتية التى تسهل على الباحث إيجاد المجال المناسب له.

توقيع بروتوكولات مع مئات شركات القطاع الخاص وفرت أكثر من 50 ألف فرصة

وأشار الوزير إلى أن بداية تعامل «الشباب والرياضة» مع منصة «توظيف مصر» كان فى عام 2021 بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، حيث استطاعت الوزارة توقيع بروتوكولات مع مئات شركات القطاع الخاص وفرت أكثر من 50 ألف فرصة عمل لائق للشباب من جميع الفئات والخريجين حديثى التخرُّج، وبرواتب شهرية يتراوح متوسطها من 4 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

وأكد «صبحى» أن الوزارة تسعى لتدريب الشباب وطلاب الجامعات على التأهل لسوق العمل، ولذلك تم تكليف الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بوضع البرامج المكثفة واللازمة لتشجيع النشء والشباب على المشاركة الاجتماعية والاقتصادية من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر والبدء بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته التى تسهم فى تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة، كما تعمل على تحقيق التحول الرقمى، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق.

وبحسب الوزير، تشمل برامج التدريب؛ مبادرة «طور وغير» برعاية رئاسة مجلس الوزراء، لتدريب 4 ملايين و200 ألف شاب وفتاة، ومساعدتهم فى اكتساب المعارف والخبرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كذلك مبادرة «مشوارى» بالتعاون مع «اليونيسيف» لتدريب 180 ألفاً و614 شاباً وفتاة. وتشمل قائمة برامج التدريب مبادرة «علمنى حرفة» لتدريب الشباب على الحرف اليدوية والتراثية، واستفاد منها 36 ألفاً و450 شاباً وفتاة، تم تأهيلهم لسوق العمل، كذلك مشروع «بادر» لتنمية القدرات المالية للشباب بالقاهرة الكبرى، استهدف تدريب 1000 شاب وفتاة على المشروعات الصغيرة.

ودشنت «الشباب والرياضة» تعاوناً مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لعقد برامج تدريب داخل مراكز التنمية الرقمية، استهدفت 25 ألف شاب وفتاة، كذلك برامج تدريب مع منظمة العمل الدولية، استهدفت 3500 شاب وفتاة، ومبادرة «إيجى ترك» لتدريب الشباب على كيفية نجاح مشروعات عربات الطعام المتنقلة وغيرها من المبادرات الأخرى.

فى سياق متصل، عقدت وزارة العمل العشرات من ملتقيات التوظيف للشباب والخريجين والعمال المهنيين والحرفيين من جميع الفئات، استفاد منها آلاف من شباب الخريجين. وقال عبدالوهاب خضر، متحدث وزارة العمل والمستشار الإعلامى، لـ«الوطن»: «مستمرون منذ فترة فى عقد المزيد من ملتقيات التوظيف بمحافظات الجمهورية، بالتنسيق مع شركاء القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، نستهدف منها مواجهة جميع أشكال البطالة، وتقليل معدلاتها إلى أدنى الدرجات العالمية».

وفيما يتعلق بمراكز التدريب المهنى، أكد «متحدث وزارة العمل» أن خطة الوزارة تتركز على تأهيل الشباب والفتيات من الخريجين على سوق العمل وفرص العمل والحرف والمهن المستحدثة، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى، وهو ما أكدت عليه توصيات ورشة العمل الأخيرة التى عقدتها وزارة العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.