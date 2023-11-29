الراحل أشرف مصيلحي آخر ما جمعهما.. أبرز ملامح زيجة يوسف الشريف وإنجي علاء

صدمة كبيرة لمحبي النجم يوسف الشريف، بعد إعلانه انفصاله عن الكاتبة إنجي علاء، وخاصة أن زواجهما كان من أكثر الزيجات استمرارا في الوسط الفني والتي استمرت قرابة الـ14 عاما، وتخلل طوال هذه المدة رسائل حب وغزل.

وأثمرت هذه الزيجة عن 3 أبناء، جنى وعبد الله وعبد الرحمن، بالإضافة إلى عدة أعمال فنية كان الثنائي شركاء بها، يوسف بالتمثيل، وإنجي إما بالكتابة أو بالملابس.

أعمال فنية جمعت الثنائي

ومن بين الأعمال الفنية التي تعاون بها الثنائي عندما شاركت إنجي علاء بمكياج 3 أعمال له وهي «بني آدم، كفر دلهاب، القيصر»، وتأليف 3 أعمال ومنها «كوفيد 25، لعبة إبليس»، أما التمثيل فشاركت في 4 أعمال ومن بينها «كوفيد 25، النهاية، لعبة إبليس، اسم مؤقت».

أما بصفتها استايلست تعاونت إنجي مع يوسف في كل من «نور مريم، المواطن إكس، زى الورد، رقم مجهول، اسم مؤقت، الصياد، لعبة إبليس، القيصر، كفر دلهاب، بني آدم، النهاية».

آخر ظهور علني

وكان آخر ظهور للثنائي إنجي ويوسف سويا في جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، لتقديم واجب العزاء للمخرجة منال الصيفي.