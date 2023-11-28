ماذا كتب يوسف الشريف وإنجي علاء قبل أيام من انفصالهما؟ «كلمات مؤثرة»

خبر صادم أعلنه الفنان يوسف الشريف، بعدما أعلن انفصاله عن زوجته المؤلفة المصرية إنجي علاء، بعد 14 سنة زواج، أسفر عن ثلاثة أبناء هم عبد الرحمن وعبد الله وجنا.

برسالة راقية، أعلن الثنائي عبر حسابيهما الرسمية على منصة «X» انفصالهما رسميا اليوم الثلاثاء، إذ تمنى كلٍ منهما الخير للآخر في مشواره المقبل، بعد سنوات طويلة بينهما، قدما خلاله العديد من الأعمال الفنية المشتركة.

كلمات مؤثرة كشفت عنها حسابات يوسف الشريف وإنجي علاء، قبل أيام قليلة من إعلان انفصالهما، كشفت عن حجم الحزن الذي يعيشه الثنائي خلال الفترة الحالية، بعد اتخاذ قرار الانفصال.

ماذا كتب يوسف الشريف وإنجي علاء قبل أيام من انفصالهما؟

«اللّهم باعد بيني وبين يوم يحدث فيه ما لا أستطيع تحمله»، كانت هذه آخر الكلمات التي نشرها يوسف الشريف عبر حسابه على موقع «x»، قبل أيام قليلة من إعلان انفصاله عن زوجته، متابعا: «اللهم باعد بيني وبين قدرٍ يصعب علي تقبُله، وقرب بيني وبين فرحة قلبي يالله ، ربي اجعلني في عنايتك فلا يضرني بشر ولا يبكيني قدر».

في المقابل، عبرت إنجي علاء أيضا عبر حسابها الرسمي عن مرورها بفترة صعبة من خلال منشور لها قبل أيام من إعلان الانفصال كتبت خلاله: «اللهم أمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا، وعسري يسرًا يا الله».

يوسف الشريف وإنجي علاء يعلنان انفصالهما

وكان الثنائي أعلنا انفصالهما برسالة مشتركة جاء نصها: «قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا مشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء».