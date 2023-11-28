بدء تشغيل محطة الصرف الصحي بالفرافرة ضمن مبادرة «حياة كريمة» 

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه المهندس حسام أحمد علي، رئيس قطاع الوادي الجديد، عملية مد خدمة صرف صحي بمركز الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة، بقرية علي بن أبي طالب بمحافظة الوادي الجديد، دخولها الخدمة بعد ربط خط الطرد بمحطة معالجة اللواء صبيح.

تفاصيل محطة الصرف الصحي بالفرافرة الجديدة

وقال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن محطة صرف صحي الفرافرة بقرية علي بن أبي طالب تتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد ومحطة معالجة.

وأوضح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن محطة الرفع تتكون من 2 طلمبة قدرة الواحد منها 30 كيلو. وات وتصرفها 35 لتر على الثانية ورفع 30 م بالإضافة إلى طلمبة احتياطية، وأضاف أن إجمالي طول المواسير بشبكة الانحدار بطول 7500 م.ط و119 مطبقا و237 غرفة.

توصيل 668 وصلة منزلية للأهالي بقرى الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن عدد وصلات منزلية 668 وصلة بإجمالي طول مواسير 5200 م.ط، وخط الطرد بطول 3397 م.ط بالإضافة إلى 3 غرف غسيل و4 غرف هواء، و3 عدايات أسفل مسقى و1 عداية أسفل مسقي ومصرف بعمق 8 م، مشيداً بجودة الأعمال بهذا المشروع لتوصيل خدمات صرف صحي آمنة لأهالي مركز الفرافرة.