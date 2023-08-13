«مياه قنا»: استمرار أعمال صيانة محطة رفع الصرف الصحي بالحصواية

تواصل الفرق الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، أعمال الصيانة في محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية في الحصواية بمدينة قنا، لإعادة المياه في 11 منطقة بعد انقطاعها أمس.

موعد عودة مياه الشرب بقنا

وقالت شركة مياه قنا في بيان صحفي، إنه جار الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ مياه الشرب لـ 11 منطقة في مدينة قنا في أسرع وقت.

قطع مياه الشرب بقنا

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا أصدرت بيانا سابقا، قالت فيه إنه نظرا لأعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية، والتي تخدم مناطق شرق السكة «الحصواية - النحال - الشئون - الكنوز - الحاكم العسكري - المعنا - المعتقل - مصر أسوان - راعي قصب - مصنع المكرونة - شارع الـ16»، تم قطع المياه عن تلك الأماكن اعتبارا من الساعة 11 مساء أمس السبت، وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة بالمحطة.