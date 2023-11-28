ضبط 210 أطنان سكر داخل مصنع ببرج العرب

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ضبط 210 طن سكر

وأشار «القلش»، إلى أنه تنفيذاً لتلك التعليمات قامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وتحت إشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

- ضبط أحد مصانع المواد الغذائية ببرج العرب لحيازته كميات من السكر المحظور تداوله والمخصص للشركات والمنشآت المتعاملة مع البورصة السلعية، دون إخطار الجهات المختصة بالكميات المخزنة، وعدم احتفاظه بالفواتير والمستندات الخاصة بتلك الكميات.

وجرى ضبط والتحفظ على الكميات الآتية

- عدد 4200 شيكارة سكر زنة الواحدة 50 كيلو جرامات بإجمالي كمية قدرها 210 طن.

مراقبة وضبط الأسواق

وأوضح المهندس محمود القلش، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام، مع استمرار الحملات التموينية اليومية في جميع الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ولا تهاون في تطبيق القانون بكل حزم على كل من يخالف القانون، أو يستغل المواطنين، ومحاسبة من يستولى على السلع المخفضة من الدولة وإعادة تعبئتها وبيعها بسعر أزيد.