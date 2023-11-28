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شريف منير وهاني سلامة وصابرين يصلون عزاء طارق عبد العزيز

كتب:

أحمد حسين صوان
تصوير:

محمد مصطفى
08:01 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
عزاء الفنان طارق عبد العزيز

عزاء الفنان طارق عبد العزيز

يتوافد عدد كبير من الفنانين على مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك لتقديم العزاء في الفنان طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية عصر الأحد الماضي بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في لوكيشن مسلسل وبقينا اتنين.

ووصل قبل قليل، إلى عزاء الفنان طارق عبد العزيز، كل من خالد يوسف، وهاني سلامة، ومحمود عبد المغني، وبشرى، ولقاء الخميسي، وصابرين وشريف منير وغيرهم.

ورحل عن عالمنا الفنان طارق عبدالعزيز بعد أزمة صحية مفاجئة خلال تصويره مسلسل «وبقينا اتنين»، ليقع في لوكيشن التصوير مغشيًا عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.