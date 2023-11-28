تفاصيل أزمة حسام وإبراهيم حسن مع مسؤولي المصري في اتحاد الكرة | عاجل

كشف مصدر مُقرب من التوأم حسام وإبراهيم حسن، نجما الكرة المصرية السابق، تفاصيل الأزمة التي حدثت بين التوأم والمسؤولين القانونيين بالنادي المصري، خلال جلسة الاستماع التي أجريت اليوم، بناء على الشكوى المقدمة من حسام وإبراهيم، ضد النادي البورسعيدي للمطالبة بالمستحقات المتأخرة.

تفاصيل أزمة حسام وإبراهيم حسن مع مسؤولي المصري في اتحاد الكرة

وقال المصدر في تصريحات للوطن سبورت:«النادى المصري ذكر فى مذكرته أنه لم يصدر أي قرار بإقالة جهاز التوأم، وجاء رد التوأم بأنه وصل إخطار لحسام حسن بالإقالة واستند للمداخلات الهاتفية للمتحدث الرسمى رجب عبدالقادر نائب رئيس المصري".

وأضاف المصدر:«ذكر المصري أن حسام حسن قام بالتعدي لفظياً على رئيس المصري بعد إحدى المباريات، ليأتي رد التوأم لم يكن هناك رئيس للنادي في ذلك الوقت بعد تقدم رئيس النادي كامل أبوعلي بالاستقالة، وإذا كان هناك أي تعدي لفظي على رئيس النادي ، هل قام رئيس النادي بأي إجراء للسب و القذف".

وأتم المصدر:«التوأم أكد معنى إعلان جهاز فني جديد بقيادة ميمي عبدالرازق هو إقالة حسام حسن و جهازه، كما أكدوا أن مجلس المصري، اخطروا الجهاز المعاون بإخلاء فندق الإقامة ولكن الجهاز رفض و طلب إرسال قرار رسمي، وإدارة المصري منحت فترة إجازة تتخطى عدة مباريات رسمية للفريق ما يعني إعفاء الجهاز عن مهامه".