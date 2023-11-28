محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات تسليم 100 جهاز للعرائس الأولى بالرعاية

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، فعاليات مبادرة البنك الزراعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس، وذلك بتسليم 100 جهاز للعرائس الأولى بالرعاية، بحضور المهندس عبد الحميد الدمرداش، واللواء السعيد عمارة، والنائب أشرف عبد الونيس، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تقديم مساعدات زواج لـ100 عروسة وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية

قال المحافظ، إنّه جرى تقديم مساعدات زواج لـ100 عروسة وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية، من أبناء محافظة كفر الشيخ، مقدمة من البنك الزراعي المصري، متوجهاً بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة التي تهتم بجميع شرائح المجتمع من المرأة والشباب وذوي الهمم وكبار السن ولم تستثنى أحد من تقديم الدعم إذا كان دعم صحياً أو اجتماعياً أو ثقافياً وغيرها من الدعم، كما قدّم الشكر للبنك الزراعي المصري على هذه المبادرة الاجتماعية التي تهتم بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى ضرورة تضافر كل الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم وتقديم الدعم لهم.

دعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنّ المبادرة هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُمثل إنجازًا عظيمًا يُضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة.