رئيس العربية لحقوق الإنسان يكشف كواليس متابعة الانتخابات

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تعمل منذ فترة على متابعة سير العملية الانتخابية في مصر والاستعداد لها، وللانتخابات الرئاسية 2024.

جهود العربية لحقوق الإنسان في متابعة الانتخابات الرئاسية

وأوضح رئيس العربية لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تنظيم فريق مركزي لدى الأمانة العامة للمنظمة بمقرها في القاهرة من أجل العمل على متابعة كافة مجريات الانتخابات، وبدأ هذا الفريق عمله منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، مؤكدا أن الفريق لم يدخر جهدا خلال هذه الفترة، بهدف أن تتم العملية الانتخابية بشكل نموذجي.

ولفت إلى أن الفريق جاء يضم 40 متابعاً من 17 من جنسيات مختلفة بين العربية والأوروبية مشيرا إلى أن المنظمة كانت حريصة على اختيار الشخصيات ذات الخبرة الكبيرة في العمليات الانتخابية المتنوعة ومحاورها المختلفة فضلا عن أنها جاءت تتضمن عدد من أعضاء المؤسسة كذلك.

محور جديد من العمل

وأشار إلى أن غدا الأربعاء سيكون يوم بداية محور جديد من العمل، من خلال غرفة العمليات المركزية، والتنسيق مع المراقبين خارج الدولة المصرية، بحيث تكون متابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل أشمل وسيكون ذلك بداية من 1 ديسمبر المقبل وحتى 3 من الشهر ذاته.