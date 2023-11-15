جامعة المنيا تعقد دورة تدريبية بعنوان «ضريبة المرتبات وما في أحكامها»

عقدت إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، دورة تدريبية بعنوان «ضريبة المرتبات وما في أحكامها»، استهدفت العاملين بالوحدات الحسابية، وإدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة المنوط بهم خصم هذه الضريبة، ومعرفتهم باحتساب الضريبة كيفيه عمل التسوية الضريبة على النحو الصحيح، وتوضيح أهمية الضريبة على المرتبات، وما في حكمها وما لها من مساهمة فعالة، بجانب أنواع الضرائب الأخرى في تدبير الموارد المالية التي تساعد الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحمل العاملين لتلك الضرائب.

حاضر الندوة، يحيى زكريا النجار، مأمور الضرائب العامة، وتناول مفهوم ضريبة كسب العمل، ومصطلح المرتب، وما في حكم المرتبات من إيرادات دورية، وما هو نطاق سريان الضريبة، والإعفاءات، والتزامات جهة العمل، وسعر الضريبة عن السنوات من 2005 حتى عام 2023م.

تحديد كيفية حساب الضريبة وخصمها وتوريدها

كما اوضح المحاضر، أن هناك ثلاث فترات ضريبية خلال عام 2023، وذلك يرجع إلى التعديلات التي تمت على الشرائح خلال العام، وكذلك التي تمت على الإعفاءات الضريبية، على أن يتم التعامل مع كل فترة ضريبية بشكل مستقل عن غيرها؛ لاستخراج الضريبة السنوية المستحقة عن العام كامل.كما تناولت محاور الدورة التدريبية، تحديد التزامات جهة العمل والتعريف بالشرائح الضريبة، وتحديد كيفية حساب الضريبة وخصمها وتوريدها، والتسوية الضريبة السنوية وكيفية تنفيذها طبقاً لصحيح القانون.

محاضرة نظرية عن ضريبة المرتبات

وشمل برنامج الدورة التدريبية، تدريب المختصين بالعاملين الخاضعين للقانون 81 والكادر الطبي على النظم الإلكترونية وتطبيقهم عملياً على الحاسب الآلي، وكذلك المختصين بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتفرغين، وأيضاً محاضرة نظرية عن ضريبة المرتبات وما في حكمها، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وجرى تنفيذ الدورة التدريبية بإشراف من الدكتور باسم محمود عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، وأشرف عيد، مدير عام الموارد البشرية، والدكتور أمير ماهر طوبيا، مدير إدارة تنمية المواهب بالجامعة.