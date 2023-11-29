«الأرصاد» تكشف أكثر المدن برودة في مصر اليوم.. تتصدرها سانت كاترين

كشفت توقعات خبراء الأرصاد لدرجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، أن هناك قائمة للمدن الأكثر برودة في مصر.

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، خلال طقس الأربعاء، تكون قائمة المدن الأكثر برودة تتكون من 3 من تقل الحرارة فيها عن 10 درجات مئوية.

قائمة المدن الأكثر برودة تتصدرها سانت كاترين بـ7 درجات مئوية

تتصدر سانت كاترين قائمة المدن الأكثر برودة خلال طقس الأربعاء 29 نوفمبر، بحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة حيث تكون درجة الحرارة الصغرى بها 7 درجات مئوية وتكون العظمى المتوقعة 17 درجة، ثم تأتي مدينة نخل لتكون ثاني أكثر المدن برودة وتكون الحرارة الصغرى المتوقعة بها 8 درجات مئوية أما العظمي فتكون 21 درجة ، أما سيوة فتحتل المركز الثالث بين المدن الأكثر برودة برجة حرارة صغرى متوقعة 9 درجات أما العظمي 24 درجة

قائمة المدن الأكثر دفئاً خلال طقس الأربعاء

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال طقس الأربعاء تكون قائمة المدن الأكثر دفئا هي أسوان ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة بها 28 درجة مئوية أما الصغرى فتسجل 15 درجة، ثم تأتي شرم الشيخ لتسجل بحسب التوقعات درجة الحرارة العظمى بها 27 درجة والصغرى 17 درجة مئوية، وتسجل الأقصر درجة حرارة عظمى 27 وصغرى 14 في طقس الأربعاء ، مرسي علم فمتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى بها 28 درجة والصغرى 17 درجة مئوية، وشلاتين العظمى المتوقعة بها 28 درجة والصغرى 20 درجة.