درجات الحرارة في البحيرة اليوم.. العظمي 34 درجة مئوية والطقس حار ومشمس

تشهد محافظة البحيرة اليوم الأحد طقس، حار نهاراً، معتدل الحرارة ليلاً، على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً سيشهد طقسا مشمسا، وغائم بشكل جزئي على السواحل الشمالية، مع رتفاع نسب الرطوبة نهاراً ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2 : 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحياناً مساءً، مما يقلل الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وإرتفاع الموج فيه ( 1 : 1.5 ) متر، على أن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة اليوم في البحيرة العظمى 34 درجة مئوية وبلغت الصغري23 درجة مئوية.

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة خلال الشهر الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة، وسط تحذيرات من الجهات المعنية لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث لاسيما في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم بلغت العظمى في القاهرة 35 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

وسجلت العظمي في عروس البحر 31 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

وارتفعت درجات الحرارة في الصعيد حيث سجلت العظمي في سوهاج 38 درجة مئوية وبلغت والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28 درجة.