المستشار محمود فوزي: التعليم سيكون له أولوية كبرى تمويلا وتطويرا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إنه «من أهداف المحور المجتمعي في رؤية مرشحنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتمثل في المضي قدما في المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة، وفيما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي سيكون له أولوية كبرى تمويلا وتطويرا».

وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بالنسبة للتعليم العالي سوف يُدْعَم المزيد من حرية الابتكار ومنجزات البحث العلمي وترجمتها إلى مخرجات صناعية تدر عوائد على أصحابها.

وأشار إلى أن الحملة حريصة على وضع أهداف أكثر طموحا، وإطلاق طاقات المجتمع بشكل يجعل دائما حركة الشعب مستمرة لتحقيق هذه الأهداف.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، من أولوياته مواجهة التضخم وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وزيادة الرقعة الزراعية وجذب مزيد من الاستثمار الخاص، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وتمكين القطاع الخاص والتركيز بشكل رئيسي على مشروعات النقل والطاقة.