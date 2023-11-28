المستشار محمود فوزي للمصريين بالخارج: الدولة سعت إليكم بكل ما تستطيع

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، للمصريين في الخارج: «أؤكد على ما قام به مرشحنا على مدار 10 سنوات وبلغه بسيطة: الدولة لم تنساكم وسعت إليكم بكل ما تستطيع ولم تدخر وقتا أو جهدا أو لم تتأخر لتربطكم بوطنكم الأم».

وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه تم تخصيص وزارة دولة للهجرة من أجل تقديم الدعم والرعاية لأبنائنا خارج الوطن، بجانب إطلاق منظومة خدمات المواطنين، والشباك الواحد ليستفيد منها نحو 3,5 ملايين مواطن مصري يعملون بالخارج، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج وأثبتت نجاحا منقطع النظير، وإطلاق مبادرة استيراد السيارات وأصلك طيب، وجميعها يرمي إلى مشاركة المصريين في الخارج، كما أنها لم تنسى المرأة وتمكينها.

وتابع رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي: «المصريون بالخارج في بؤرة الاهتمام وعقل وقلب الدولة المصرية بجميع مؤسساتها التي تضع ربط هؤلاء بوطنهم من ضمن الأولويات».