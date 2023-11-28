نتيجة مسابقة الإلقاء الفردي للمرحلة الثانوية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نتيجة مسابقة الإلقاء الفردي للمرحلة الثانوية، وذلك على جميع الإدارات التعليمية الـ13، على مستوى محافظة كفر الشيخ، من العام الدراسي الجاري 2023، والتي حظيت باهتمام ومشاركة كبيرة من قبل الطلاب.

أسماء الفائزين بمسابقة الإلقاء الفردي للمرحلة الثانوية

كما نشرت مديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أسماء الفائزين في مسابقة الإلقاء الفردي للمرحلة الثانوية وهم، كالتالي:

- منة علاء الدين محمد، مدرسة عبدالشكور، إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

- نوران وجيه محمد، مدرسة الشهيد ملازم أول حامد عياد، إدارة الحامول التعليمية.

- جويرية إبراهيم السيد سليت، مدرسة زيان الرفاعي، إدارة بلطيم التعليمية.

- حمزة محمود غانم، مدرسة منية المرشد المشتركة، إدارة مطوبس التعليمية.

- أحمد محمد غانم، مدرسة الدكتور أحمد سليمان، إدارة فوه التعليمية.

فرحة غامرة للطلاب الفائزين ولأسرهم

بينما أعرب الطلاب الفائزين في مسابقة الإلقاء الفردي بالمرحلة الثانوية، عن فرحتهم الغامرة، وذلك عقب إبلاغهم بتفوقهم على مستوى الإدارات التعليمية السابق ذكرها، وكذلك أعربت أسرهم عن بالغ سعادتهم بهذا الفوز العظيم.