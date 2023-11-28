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متحف كفر الشيخ يستقبل 170 طالبا وطالبة بالمدارس

كتب:

خير الله فؤاد
08:15 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
متحف آثار كفر الشيخ يستقبل الطلاب

متحف آثار كفر الشيخ يستقبل الطلاب

استقبل متحف آثار مدينة كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نحو 170 طالبا وطالبة، بعدد من الزيارات المدرسية المتعددة، والتي تستهدف «أعرف تاريخك»، حيث تضمنت الزيارات جولات إرشادية لقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية، ونبذة عنها، وكذلك معرفة تاريخ بعض القطع الأثرية للملك رمسيس.

صور تذكارية وفرحة كبيرة 

كما نشرت الصفحة الرسمية لمتحف آثار كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الثلاثاء، عن سعادة الطلاب بمشاهدة القطع الأثرية بمتحف كفر الشيخ، كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف، وسط مطالبتهم بضرورة زيارته مرة أخرى لمعرفة معلومات عن تاريخ جميع القطع بداخلة.

شرح مفصل لبعض مقتنيات المتحف 

بينما استمع الطلاب لشرح مفصل عن تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، وما يحتوية متحف آثار كفر الشيخ من تلك المقتنيات، خاصة للأسر ما قبل التاريخ، والتي عاشت في مدينة «بطو»، تل الفراعين قديما، بمدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ حالياً.

يذكر أن متحف آثار مدينة كفر الشيخ، يعد أحد أهم متاحف الدلتا، كما أنه يحتوي علي قطع أثرية فريدة القدماء المصريين، والتي سيظل التاريخ شاهدا على حضارتهم وعظمتها الخالدة إلى يومنا هذا.

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