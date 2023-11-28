«أزهري»: التاجر الأمين مع الأنبياء والشهداء في الجنة

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الغش في البيع والشراء، لافتا إلى أن البيع والشراء من أهم المعاملات في الإسلام، والله سبحانه وتعالي أبلغنا في كتابه العزيز: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».

«الغفير»: الإسلام وضع ضوابط للبيع والشراء

وأضاف «الغفير»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الإسلام وضع ضوابط للبيع والشراء، أولها أن يكون هناك صدق ووضوح، لو فيه أمر أو عيب أبلغ الشاري، مهما يكن هذا العيب بسيطا، والصدق عكسه الغش والتدليس، والتزييف والكذب، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: (من غشنا فليس منا)».

التُجَّارَ يُبعَثُونَ يَومَ القِيَامَةِ فُجَّارًا إلا من اتقى

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لصحابته رضوان الله عليهم، (إِنَّ التُجَّارَ يُبعَثُونَ يَومَ القِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَن اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ)، فهنا هناك طريقين طريق الفجار فهذا درجاته، جهنم وبئس المصير، وذلك لأنهم يحلفون فيكذبون، ويحدثون فيآثمون، والصدق في التجارة تجعلك ترافق الشهداء والأنبياء والصالحين».