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إصابة طالبين بالثانوي التجاري في مشاجرة بسبب الغش بالامتحانات بالشرقية

كتب:

نظيمة البحراوي وسمر السيد
04:00 م | السبت 04 يونيو 2022
ارشيفية

ارشيفية

أصيب طالبان بمدرسة القنايات الثانوية التجارية للبنين بجروح، في مشاجرة مع زملائهما عقب خروجهما من الامتحانات بمحافظة الشرقية، بسبب خلافات حول الغش في الامتحان.

إصابة طالبين في مشاجرة بالشرقية 

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور القنايات يفيد بإصابة «أحمد. م. أ»، 17 سنة، مقيم بمدينة القنايات بجرح قطعي بالرأس، وارتجاج بالمخ، و«عطية. م. ا»، 19 سنة، مقيم بقرية أم الرماد التابعة للقنايات بجرح قطعي بالرأس، وكشفت التحقيقات الأولية نشوب مشاجرة بين الطلاب عقب خروجهم من اللجنة بسبب رفض بعضهم تسريب الإجابات لآخرين.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج 

ونُقل المصابان إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويل أحدهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، بينما غادر الثاني المستشفى بعد تماثله للشفاء، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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