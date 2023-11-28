ندوة توعوية للهلال الأحمر المصري لطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

عقد الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، ندوة توعويه لطلاب وطالبات المعهد العالي للخدمه الاجتماعية بعنوان «دور الهلال الأحمر المصري في الأزمات والكوارث الدولية»، بدعوة من وحدة إدارة الأزمات والكوارث بمقر المعهد.

حضر الندوة عصام الهندي، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، والمهندس محمد صبحي عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وأعضاء اللجنة، وكان في استقبالهم في المعهد الدكتور عبدالعزيز حسين عميد المعهد، والدكتورة هبة وكيل المعهد لخدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة مايسة فرغلي، وكيل المعهد للتدريب ورعاية الشباب، وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، والدكتورة علياء شاهين مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالمعهد

200 طالب يشاركون في الندوة

وشارك في الندوة 200 طالب وطالبة من طلاب المعهد .

وأشاد عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد بدور الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد.

وعرف عصام الهندي، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر دور الهلال الأحمر، ونشأته والدور الإنساني والتطوعي الذي يقوم به في المجتمع، واستعرض الدور الذي يقوم به فرع بورسعيد منذ بداية الحرب على غزة وجمع التبرعات وإرسال 2 شاحنة مساعدات حتى الآن.

الحركة الدولية للصليب الأحمر

واستعرض المهندس محمد صبحي، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ودور الهلال الأحمر المصري كجمعية وطنية في الأزمات والكوارث سواء المحلية أو الدولية وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني ودور المتطوعين في مثل هذه الحالات.

تكريم الهلال الأحمر

وتم خلال الندوة تكريم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية لقيادات الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد وشكرهم على ما يقومون به من واجب إنساني ملموس لدى الجميع.