«الزراعة» تكثف جهودها لمتابعة محصول القمح والاطمئنان على توفير التقاوي

زار الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، محافظة الشرقية يرافقه مهندس حسين طلعت مدير مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ولجنة من الإدارة المركزية لشؤون المديريات، حيث مروا على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة الشرقيه، وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات، والاطمئنان على ما تم زراعته لمحصول القمح حوالى 242 ألف فدان حتى تاريخه من المستهدف زراعته للمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوى الجيدة المعتمدة لضمان زيادة الإنتاجية ويسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.

زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية

وكان قد وجه وزير قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الأيام حيث يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى وضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين مشيرا إلى ان الوزارة تبنت برنامجا طموحا في انتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.

وتم أثناء المرور بتوعية المزارعين ان سعر الضمان 1600 جنيه للأردب هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق، وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين، كما كان قد وجه وزير الزراعة بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.