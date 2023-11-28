انتظام فعاليات اختبارات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ

انتظمت اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني لاختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، في ظل متابعة مستمرة للدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ لتفادي أي عقبات تعوق سير العمل بالمسابقة.

انتظام فعاليات اليوم الثاني لاختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية

وخُصص اليوم الثاني للمتقدمين من طلاب المعاهد الابتدائية الأزهرية التابعة لإدارات: «فوه، والحامول، ومطوبس، وبيلا» التعليمية الأزهرية، وذلك وسط تأمين مشدد وتنظيم وهدوء تام.

ويلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة 3115 متقدماً، وتم توزيعهم على 12 يوماً، وقد تقدم منهم اليوم 240 متسابقاً، وتم تقسيمهم على 8 لجان، ويُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي ومعلمي شئون القرآن الكريم بالمنطقة.

توثيق المسابقة فيديو صوتاً وصورة لضمان النزاهة والشفافية

وتجرى المسابقة بنظام التوثيق والتسجيل فيديو صوتاً وصورة لضمان النزاهة والشفافية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من مُعلمي الحاسب الآلي بمعاهد المنطقة.

وتُقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة، ويقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شئون القرآن بالمنطقة، السيد العقداوي، ويعاونه عدداً من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة.