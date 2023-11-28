شباب في «سنة أولى تصويت»: هنشارك ونرسم مستقبلنا

سيطرت مشاعر السعادة والمسئولية والفخر على عدد كبير من الشباب والفتيات الذين بلغوا السن القانونية 18 عاماً وأصبح لهم حق فى التصويت بالانتخابات، ويتمتعون بكل الحقوق السياسية والمدنية للمواطن المصرى، وأعلنوا أنهم قرّروا المشاركة الإيجابية بأداء واجبهم الوطنى فى الانتخاب والتعبير عن رأيهم فى اختيار رئيس بلدهم لأول مرة، إيماناً منهم بأن المشاركة لها أهمية كبيرة فى تعزيز الديمقراطية داخل الجمهورية الجديدة وتغيير مصائر أفراد الشعب وتنهض بالوطن.

واتفق شباب «سنة أولى تصويت» على أن المرحلة الحالية تستدعى اختيار رئيس جمهورية يتسم بالقوة والقيادية لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة، فى ضوء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، الذى اندلع منذ 7 أكتوبر الماضى، وأجمع الشباب على ضرورة أن يتّسم الرئيس بالذكاء لدفع عجلة التنمية للأمام، والتعامل بحكمة مع الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدين حرصهم على تثقيف أنفسهم بالمعلومات الانتخابية وضوابط التصويت والتعرّف على البرامج الانتخابية للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024؛ رغبة منهم فى إعطاء صوتهم للمرشح الأجدر بتولى الحكم فى مصر.

«الوطن» حاورت عددًا من الشباب، الذين يحق لهم التصويت لأول مرة فى الانتخابات الرئاسية للتعرّف على كيفية اختيارهم للمرشح الانتخابى فى الاستحقاق الديمقراطى الحالى، وكيف يعدّون أنفسهم للمشاركة فى الحياة السياسية، بالإضافة إلى التعرّف على ما يتمنونه لبلدهم مصر خلال المرحلة القادمة.