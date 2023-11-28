«أوقاف سوهاج» تنفذ برنامج المنبر الثابت في 42 مسجدا

أطلقت مديرية أوقاف سوهاج برنامج المنبر الثابت الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وتم تنفيذ البرنامج في 42 مسجدا بمديرية الأوقاف برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار الدور الدعوي للمديرية.

موضوعات المنبر الثابت بسوهاج

وتناول برنامج المنبر الثابت بمديرية أوقاف سوهاج اليوم الحديث حول أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع والتأكيد على أهمية التخطيط في الإسلام كما تم تناول العديد من النقاط الدعوية.

برنامج المنبر الثابت بسوهاج

وأوضحت مديرية أوقاف سوهاج العديد من النقاط الدعوية التي تناولها برنامج المنير الثابت اليوم منها:

- القرآن الكريم يرشدنا إلى التخطيط.

- التخطيط في حياة الأنبياء والرسل.

- عناصر التخـطيط الناجح.

- حاجتنا إلى التخطيط لتغيير واقعنا المعاصر.

- التخطيط الجيد يؤدي إلى استقرار الأسرة والمجتمع.

مساجد المنبر الثابت بسوهاج

وأطلق برنامج المنبر الثابت في 42 مسجد منها:

- الشيخ صالح

- مسجد آل توغان بشطورة

- مسجد أحمد فضل

- مسجد الفتح.

- مسجد سلطان

- مسجد محمد صديق المنشاوي

- مسجد النور

- مسجد أبوبكر الصديق

- مسجد المختار

- مسجد إبراهيم الولي

- المسجد الكبير المراغة

- مسجد أبواليسر

- مسجد الحسين

- مسجد محمد سليمان

- مسجد الرحمة بمشطا.

- مسجد السلام بالمدمر

- مسجد المؤسسة بالطليحات