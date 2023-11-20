11 إجراء من محافظة سوهاج لمواجهة التقلبات الجوية.. أبرزها رفع حالة الطوارئ

أعلنت محافظة سوهاج عدة إجراءات للاستعداد لسوء الأحوال الجوية، إذ جرى رفع حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في ضوء تحذيرات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار وشملت التحذيرات مختلف الهيئات والجهات المعنية بسوهاج والوحدات المحلية بالمراكز عقب تعرض البلاد للمنخفض القطبي العميق الذي أدى لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة.

خريطة إجراءات سوهاج تحسبا لسوء الأحوال الجوية

وتنشر «الوطن» استعدادات محافظة سوهاج لمواجهة سوء الطقس كالتالي:

- اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية المتوقعة.

- متابعة الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بها.

- تفعيل غرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

- التواصل الدائم بين غرف عمليات المراكز وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

- الاستعداد لكافة المخاطر المحتملة، للحفاظ على سلامة المواطنين.

- تشكيل فرق عمل للتدخل السريع بتداعيات سوء الأحوال الجوية.

- رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، والمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الصحية.

- متابعة غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية للمستشفيات على مدار الساعة.

- التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

- نشر التمركزات علي الطرق السريعة والصحراوية.

- توفير جميع أدوية الطوارئ والأمصال وخاصة أمصال اللدغات والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات.

سقوط أمطار بالمحافظات

وكانت قد شهدت عدة محافظات سقوط أمطار غزيرة مما أدى لإعلان حالة الطوارئ بالمحافظات بينما تم تعطيل الدراسة بعدة محافظات منها مطروح والإسكندرية وشمال سيناء.