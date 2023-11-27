بدعم اليونسيف.. اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمبادرة «صحتنا في بيئتنا»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برئاسة اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس الشركة لمبادرة «صحتنا في بيئتنا» بدعم منظمة اليونسيف، وبالشراكة والتعاون بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، بحضور الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وحسين كامل منسق منظمة اليونسيف، وعدد من مسؤولي التربية والتعليم، ومسؤولي شركة المياه.

أهمية المبادرة في خلق جيل واعٍ بقضايا مياه الشرب

وأكد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس الشركة، في كلمته دور المسؤولين من وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسيف في دعم مبادرة «صحتنا في بيئتنا»، وأكد أهمية المبادرة في خلق جيل واعٍ بقضايا مياه الشرب وسبل الحفاظ عليها.

استعراض أعمال طلبة المدارس

وأشارت القابضة لمياه الشرب في بيان إلى مشاركة الدكتورة أماني محمد المدني، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب بالأقصر والتي قدمت عرضا لاستعراض خطوات العمل بالمبادرة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استعراض الدكتور أميل نظير مدير المتابعة بمديرية التربية والتعليم، وحنان لطفي مدير المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم أعمال طلبة المدارس وبعض ابتكارات ومشاريع مصغرة لهم.

برتوكول تعاون بين الشركة واليونيسيف

وأشارت القابضة في البيان إلى أن مبادرة «صحتنا في بيئتنا»، تمت في إطار برتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر واليونيسيف والتربية والتعليم، تشتمل على عدة محاور منها «توعية التلاميذ بـ150 مدرسة ابتدائية حكومية - صيانة مرافق المياه بـ25 وحدة صحية بالمحافظة - تنفيذ وصلات مياه شرب / صرف صحي ضمن مشروع القرض الدوار».

ويشمل البرنامج تدريب 20 من كوادر شركة المياه والتربية والتعليم على مهارات التدريب لتنفيذ خطة توعية التلاميذ بالمدارس، وذلك في إطار الشراكه بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر ومنظمة يونسيف مصر، ويتركز الهدف العام للمشروع إلى رفع الوعي البيئي والصحي في مجالات:

- ترشيد استهلاك المياه

- الصرف الصحي الآمن

- النظافة الشخصية

- النظافة العامة

- التغذية السليمة

- التغييرات المناخية