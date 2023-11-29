خريطة قطع المياه في سوهاج وجنوب سيناء اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تتعرض عدة قرى ومدن في محافظتي سوهاج وجنوب سيناء اليوم، لانقطاع في المياه، وفقًا لإعلان شركتي المياه في المحافظتين، نتيجة أعمال الصيانة الدورية، مؤكدتان عودة الخدمة فور انتهاء الإصلاحات في المناطق المتأثرة.

ومع غسيل الشبكات وتطهير الخزانات خلال الفترة الصباحية، ناشدت الشركتان، المواطنين في الأماكن المتأثرة بالقطع، بتوفير مصدر مياه بديل، خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز.

قطع المياه اليوم بكفر الشيخ

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب اليوم، بداية من الساعة 12 مساءً وحتى 5 مساءً، في أرض البرماوي وشارع الجيش وشارع المدارس، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

وصرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بعودة المياه اليوم، لمدينة طهطا بالكامل والقرى التابعة لها، الساعة 3 فجرًا عقب قطع المياه بها، بداية من الساعة 11 مساء الثلاثاء، للصيانة.

أماكن قطع المياه بجنوب سيناء

وقالت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، إنه سيجري قطع المياه اليوم، عن معظم الأماكن بمدينة راس سدر وضواحيها، وذلك لقطع التيار الكهربائي للصيانة بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الـ2 مساءً، في عدة أماكن منها كمين عيون موسى حتى وادي سدر، والقرى السياحية التابعة لها، وأيضًا ضعف المياه عن المدينة ومنطقة السادات والستميات.