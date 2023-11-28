بـ27 جنيها.. استمرار توزيع السكر في قرى سوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، استمرار أعمال توزيع السكر بسعر 27 جنيها، والسلع الأساسية الأخرى بأسعار مخفضة، حيث تم تكثيف أعمال البيع والتوزيع بعدد من القرى والنجوع التابعة للمجالس القروية، منها قرية نزلة القاضى والجبيرات التابعة لمجلس قروى نزلة القاضي، ونجع عبادة ونجع مطر بمجلس قروي الصفيحة.

كما جرى التوزيع بعدد من الأماكن بمدينة طهطا منها منطقة كوبري الكشكي، ومنطقة جامع السلام ومنطقة طريق بنهو ومنطقة جامع الشيخ نصير.

ومن جانبه أكد المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على أنه سوف يستمر العمل على توفير كميات أخرى من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتوزيعها بمختلف أنحاء المجالس القروية والقرى والنجوع التابعة لها، وكذلك في مختلف الأماكن بمدينة طهطا وساحل طهطا، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأشار عوض أنه جارٍ العمل والمتابعة بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتفعيلا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والحرص على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان.

استمرار لفعاليات مبادرة رئيس مجلس الوزراء

وجاء ذلك استمرار لفعاليات مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية وأعمال توزيع السكر والسلع الأساسية بمختلف المجالس القروية بمركز طهطا، وعدد من الأماكن بمدينة طهطا وساحل طهطا.