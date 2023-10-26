«صحة القليوبية» تطلق حملة للوقاية من مخاطر سرطان الثدي

أطلقت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية حملة للتوعية بمخاطر وطرق الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، حيث دشَّن مركز المعلومات الدوائية بمستشفى حميات بنها حملة التوعية بسرطان الثدى أوضحت خلالها الأعراض وطرق الوقاية وطرق الفحص الذاتي تحت شعار «أنت الحياة افحصي وطمنينا».

أعراض الإصابة بسرطان الثدي

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن أعراض الإصابة بسرطان الثدي عبارة عن وجود كتلة في الثدى وألم مستمر مع تغير في حجم أو شكل الثدى وخروج إفرازات وانتفاخ تحت الإبط وانتفاخ أو احمرار في جلد الشدي.

طرق الوقاية من سرطان الثدي

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية أن أهم طرق الوقاية من سرطان الثدي هي ممارسة الكثير من التمارين حيث إن قلة النشاط والسمنة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تجنب تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة وتناول الغذاء الصحي واختيار الرضاعة الطبيعية لطفلك تجنب التدخين.

طرق الفحص الذاتي

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أن طرق الفحص الذاتي لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي كالتالي:

- الفحص باللمس

باستخدام الأصابع الثلاثة الوسطى والقيام بثلاث حركات دائرية لكل منطقة في الثدي مع الاستمرار بدون رفع اليد لفحص الثدي كاملا مع منطقة الإبطين والاستلقاء على الأرض مع وضع مخدة تحت الكتف الأيمن، باستخدام باطن الأصابع الوسطى الثلاث في اليد اليسرى مع فحص الثدي الأيسر للتأكد من عدم وجود أي تكتل بالضغط ببطء وحزم على كل منطقة، على أن يتم استخدام ثلاث درجات من الضغط خفيف متوسط شديد ومتابعة الحركات الدائرية على كل من الثدي ومنطقة الإبطين، مشيرا إلى أنه يمكن تكرار الفحص عند الاستحمام، حيث يساعد الصابون على تقليل الاحتكاك وتسهيل الكشف عن الكتل.

- الفحص بالمراقبة

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه يمكن الفحص بالمراقبة بحيث يتم مراقبة الثديين من مواقع مختلفة والبحث عن أي تغيرات غير طبيعية مثل تغير في الحجم أو الشكل أو اللون والتأكد من أنهما متساويان بشكل طبيعي دون تورم أو انتفاخ والبحث عن أي دمامل وتجاعيد أو بروز في الجلد أو خروج إفرازات من الحلمة أو تغيير في موضعها

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه يمكن التواصل مع مركز المعلومات الدوائية بمستشفي حميات بنها للحصول علي خدمات الحملة من خلال رقم الهاتف 01099708296