«المتحدة لحقوق الإنسان»: مصر تتصرف بحكمة شديدة مع القضية الفلسطينية

قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية بقيادتها السياسية تتعامل بحكمة شديدة مع القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مصر تضع حقوق الإنسان نصب أعينها

وأوضح عبد النعيم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية أثبتت أنها دولة ذات سيادة قوية خلال هذه الأزمة، وتمكنت من فرض رغبتها أكثر من مرة على مدار فترة الحرب، نتيجة حكمتها في التعامل مع القضية على الصعيد السياسي والدبلوماسي.

وأشاد بالجهود المصرية المبذولة خلال هذه الفترة، حيث إن مصر كانت تضع حقوق الإنسان ومصلحة المدنيين العزل داخل قطاع غزة نصب أعينها على مدار الصراع الذي دام لما يقرب من الـ50 يوما، حيث إن أولى الخطوات التي اتخذتها مصر كانت تجهيز مساعدات إنسانية لإرسالها للقطاع.

دور مصر في تبادل الأسرى والهدنة

كما أكد أن القيادة السياسية استعملت أنواعا ذكية من الضغط السياسي على المجتمع الدولي خلال الحرب في غزة، ولها دور محوري في الهدنة الجارية حاليا وصفقة تبادل الأسرى.

وأشار إلى أن وساطة مصر في مسألة تبادل الأسرى خير دليل على مدى قوتها السيادية وأهمية دورها في المنطقة، حيث إن المجتمع الدولي يعول على مصر في مسألة جلب السلام للمنطقة وحل الأزمة في قطاع غزة.