رئيس حي حلوان: ننتظر حصر تعديات السكة الحديد للتعامل معها

قال الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، إن الحي ينتظر ما تقرره لجنة حصر التعديات على حرم السكة الحديد، التي شكلتها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة، مؤكدا تنفيذ كل ما يصدر عن لجنة الهيئة للصالح العام.

وأضاف «القزاز» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حرم السكة الحديد، لا يقل عن 15 متر، وقبل إزالة أي تعديات سيجري حصرها، وصرف تعويضات للأسر المضارة من عملية الإزالة، مشيرا إلى أن حادث قطار خط «العباسية- حلوان» مؤخرا، كشف عن وجود تعديات على حرم السكة الحديد، وهي تراكم سنوات طويلة، وأسباب عديدة، وسيجري العمل على معالجتها والقضاء عليها.

وقال رئيس حي حلوان، من المتوقع أن تحصر هيئة السكة الحديد، كل التعديات والتجاوزات، وبعدها سيجري العمل على إزالتها، حفاظا على أرواح المواطنين، والحد من أي كوارث أو أزمات، تنجم عن هذه المخالفات.

سوق توشكى

وفيما يتعلق بسوق توشكى بنطاق حي حلوان، أشار إلى أنه جار العمل على مراجعة الاستعدادات والتجهيزات الجارية لافتتاح سوق توشكى قريبا، وإعادة المظهر الحضاري لسوق توشكى، بعد تعرضه للحريق، من حيث وضع حواجز خرسانية بمحيط السوق، ودهانها وتركيب أنترلوك بالأرصفة ليعطي شكلا حضاريا.

كما استمع رئيس حي حلوان، خلال جولاته بمنطقة السوق، لمطالب الباعة وإيجاد حلول سريعة لها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ظل تعليمات محافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري إنشاؤها، والمناطق التي تشهد أعمال التطوير.

سوق توشكى يقع على 4 آلاف متر

سوق توشكى يقع على مساحة 4000 متر، ويوجد فيه 514 كشك، الواحد منها على مساحة 1.5 متر في 2 متر، وكانت النيران التهمت أغلب السوق، وأتت على محتويات 500 باكية.