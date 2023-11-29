مستقبل وطن بالوادي الجديد: مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع قطاع الري بالمحافظة، مؤتمرا موسعا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال جمال آدم أمين عام حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، إن الحزب يقف خلف القائد عبدالفتاح السيسي، واستعرض الإنجازات التي حققها الرئيس في مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم والطرق والكباري والمدن الجديد وبرنامج حياة كريمة، إذ أن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

دور مصر في دعم الدول بقوة قياداتها الحكيمة

وفي البداية، أشار المهندس منصور إبراهيم سيد وكيل وزارة الري ورئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالوادي الجديد إلى أن مصر كانت ولا تزال حصن أفريقيا وقلعة العرب، مؤكدا أن حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية كبيرة ومع ذلك لم تخضع.

ودعا وكيل وزارة الري ورئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالوادي الجديد، الحضور لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي معددا إنجازات الرئيس في جميع المجالات؛ خاصة المبادرات التي نجحت في تحسين حياة المواطنين.

مصر قادرة على تخطي أي صعوبات بقوة شعبها

ومن جانبه، أكد الدكتور محسن عبدالوهاب أمين تنظيم المحافظة، أن مصر قادرة على تخطي أي صعوبات بقوة شعبها ووحدته خلف القيادة السياسية حفاظا على أمن واستقرار الدولة، حيث يتجديد العهد انطلاقاً من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي هو قائد عظيم واجه تحديات جسيمة، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب ورسخ مبدأ المساواة بين كافة أطياف الشعب المصري.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبدالعزيز سليمان مدير عام الإدارة العامة للورش المركزية بالوادي الجديد، في كلمه نيابة عن مديري عموم الإدارة المركزية، إن أهل الواحات يدعمون ويساندون بإخلاص وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مشيداً بموقف الرئيس المشرف تجاه الشعب الفلسطينى وأهل غزة.

وطالب أحمد عبدالعاطي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالوادي الجديد، بضرورة رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف صفا واحدا لتأييده ودعمه في الانتخابات الرئاسية.