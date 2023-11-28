أمين «مستقبل وطن»: السيسي أثبت قيادته الحكيمة باجتيازه عدة أزمات

أكد يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، أنّ مصر قادرة على أن تتخطى أيّة صعوبات، بقوة ووحدة شعبها، واصطفافهم خلف القيادة السياسية، فهم أحرص الناس على حفظ أمن واستقرار البلاد، وأكبر دليل على ذلك هو حضور أعداد كبيرة في مؤتمرات دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي التي تنظمها أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» على هامش تنظيم مؤتمر لدعم المرشح السيسي بالفيوم، إنّ مشاركة الآلاف من المواطنين القادمين من مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم، لدعم القيادة السياسية بمثابة تعبير عن نبض الشعب الفيومي.

صناديق الاقتراع هي الحكم

وشدد على إنّ أيام 10، و11، و12 ديسمبر القادم، سيكون جميع أهالي المحافظة أمام صناديق الاقتراع وستكون هي الحكم بيننا، لتعلن أن شعب محافظة الفيوم خرج واحتشد واختار قيادته بإرادته، وإن شاء الله مصر للأمام دائمًا، لافتًا إلى أنّ حزب مستقبل وطن سيظل داعم للدولة المصرية وقيادتها.

السيسي قيادة مسؤولة وحكيمة

وأضاف إنّ المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، له الكثير من الإنجازات التي لا يسع الوقت للحديث عنها، فيكفيه أنّه قيادة مسؤولة وحكيمة، وكافة الكبوات والصعوبات التي مرت بها مصر منذ بداية تولي السيسي زمام الحكم، بدايةً من جائحة كورونا، مرورًا بتحديات العلاقات الخارجية المصرية، وحجم الإعمار الذي شهدته مصر خلال الـ 9 سنوات الماضية.

وذكر أنّ ما حدث مؤخرًا وتصديه لحل القضية الفلسطينية، فضلًا عن ما حدث من تطوير في المدن، والطرق، والخدمات، والصحة، والتعليم، حتى أصبحت جميع الدول تنظر لمصر نظرة مختلفة تمامًا.

سنطالبه بألا يتخلى عن مصر

وأوضح إنّ أول طلب سيطلبه من السيسي في حالة فوزه في الانتخابات القادمة، سيكون ألا يتخلى عن مصر والمصريين، ويظل واقفًا ساندًا داعمًا للشعب المصري مثلما فعل منذ البداية، كما سيطالبه بتقديم المزيد من الإنجازات لمصر فالشعب المصري يستحق الأكثر.