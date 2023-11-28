«مستقبل وطن» بقنا ينظم مؤتمرا حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة نجع حمادي دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت رعاية هشام الشعيني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمركز نجع حمادي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي القصب.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري ومحمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والآلاف من أبناء مركز نجع حمادي والمراكز المجاورة.

حزب مستقبل وطن قنا

وقال محمد عبد الفتاح آدم إننا ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وضع قلب الصعيد في قلب عملية التنمية الحقيقية والفترة الماضية تحققت العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية وعلى مستوى محافظة قنا.

جمعية القصب بقنا

ومن جانبه، قال النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب، رئيس جمعية منتجي قصب السكر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بالفلاح المصري ومزارعي قصب السكر، وإصداره توجيهات للحكومة بزيادة سعر توريد طن قصب السكر 400 جنيه، وأن هناك زيادة من شركات السكر بزيادة قيمة النيلون للمحصول مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بالفلاح واعتباره المحرك الرئيسي والهام للاقتصاد القومي.

واستعرض الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، حجم التحديات التي تواجهها الدولة خارجيا وداخليا وكيفية تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع التحديات وآخرها الحرب على قطاع غزة، وحجم الإنجازات التي تحققت على الأرض بمختلف المحافظات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.